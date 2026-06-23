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Inps, Rendiconto sociale: in aumento riscossioni da recupero crediti, 9 mld in 2025

In calo ispezioni e numero ispettori, aumenta evasione accertata

Soldi contanti - (Fotogramma)
Soldi contanti - (Fotogramma)
23 giugno 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per quanto riguarda le riscossioni da recupero crediti in fase amministrativa da aziende con dipendenti si evince un aumento rispetto al dato registrato nel 2024, passando da 7 miliardi nel 2024 a 9 miliardi nel 2025. Il dato relativo alla riscossione coattiva (attraverso l’Agenzia delle Entrate) risulta in linea rispetto all’anno precedente, che si assesta intorno a 3,6 milioni. E' quanto emerge dal Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.

Il numero delle ispezioni effettuate dall’Inps è in calo: passa da 9.701 del 2024 a 8.311 del 2025, a fronte di un calo di ispettori che passano da 761 unità a 736 unità, mentre l’evasione accertata passa da 761 a 816 milioni di euro. Si evidenzia inoltre una riduzione del numero dei verbali a carico dei committenti obbligati solidali (da 1.529 a 1.203) con un aumento degli importi ad essi associati (da 156 milioni a 189 milioni di euro). al Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.

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Rendiconto sociale recupero crediti
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