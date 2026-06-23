Inps, Rendiconto sociale: in aumento riscossioni da recupero crediti, 9 mld in 2025

In calo ispezioni e numero ispettori, aumenta evasione accertata
Per quanto riguarda le riscossioni da recupero crediti in fase amministrativa da aziende con dipendenti si evince un aumento rispetto al dato registrato nel 2024, passando da 7 miliardi nel 2024 a 9 miliardi nel 2025. Il dato relativo alla riscossione coattiva (attraverso l’Agenzia delle Entrate) risulta in linea rispetto all’anno precedente, che si assesta intorno a 3,6 milioni. E' quanto emerge dal Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.
Il numero delle ispezioni effettuate dall’Inps è in calo: passa da 9.701 del 2024 a 8.311 del 2025, a fronte di un calo di ispettori che passano da 761 unità a 736 unità, mentre l’evasione accertata passa da 761 a 816 milioni di euro. Si evidenzia inoltre una riduzione del numero dei verbali a carico dei committenti obbligati solidali (da 1.529 a 1.203) con un aumento degli importi ad essi associati (da 156 milioni a 189 milioni di euro). al Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.