Inps, Ricci: "Con la digitalizzazione della maternità servizi più semplici per famiglie e imprese"

“Questo progetto, che ha al centro la genitorialità, conferma l’importanza del ruolo che l’Istituto riveste sul territorio, quale attore e promotore di innovazione e coesione sociale; l’iniziativa consente di continuare il percorso di semplificazione dei servizi e di consolidare il rapporto di collaborazione con le imprese che hanno aderito, alle quali esprimo un ringraziamento”. Lo ha dichiarato Francesco Ricci, Direttore regionale Inps Emilia-Romagna, aprendo a Bologna, nella sede della Direzione regionale dell’Istituto, il convegno 'Maternità obbligatoria: la proattività al servizio di famiglie e imprese'.

Al centro dell’incontro il progetto sperimentale di digitalizzazione delle domande di congedo di maternità, che punta a semplificare l’accesso alla prestazione utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati Inps. A partire dal certificato telematico di gravidanza, la pratica viene predisposta in automatico, con l’obiettivo di superare la necessità di una domanda da parte della lavoratrice.