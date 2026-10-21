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Inps, Ricci: "Con la digitalizzazione della maternità servizi più semplici per famiglie e imprese"

Le parole del Direttore regionale Inps Emilia-Romagna, aprendo a Bologna, il convegno 'Maternità obbligatoria: la proattività al servizio di famiglie e imprese'

Francesco Ricci - (Ufficio stampa)
Francesco Ricci - (Ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo progetto, che ha al centro la genitorialità, conferma l’importanza del ruolo che l’Istituto riveste sul territorio, quale attore e promotore di innovazione e coesione sociale; l’iniziativa consente di continuare il percorso di semplificazione dei servizi e di consolidare il rapporto di collaborazione con le imprese che hanno aderito, alle quali esprimo un ringraziamento”. Lo ha dichiarato Francesco Ricci, Direttore regionale Inps Emilia-Romagna, aprendo a Bologna, nella sede della Direzione regionale dell’Istituto, il convegno 'Maternità obbligatoria: la proattività al servizio di famiglie e imprese'.

Al centro dell’incontro il progetto sperimentale di digitalizzazione delle domande di congedo di maternità, che punta a semplificare l’accesso alla prestazione utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati Inps. A partire dal certificato telematico di gravidanza, la pratica viene predisposta in automatico, con l’obiettivo di superare la necessità di una domanda da parte della lavoratrice.

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digitalizzazione maternità servizi famiglie imprese
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