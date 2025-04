Inps, Vittimberga: "Pa motore di sostenibilità, serve visione integrata"

"Le Pubbliche Amministrazioni devono assumere un ruolo guida nella transizione sostenibile del Paese, andando oltre il risparmio energetico e adottando una visione strategica integrata". Ad affermarlo è Valeria Vittimberga, il direttore generale dell’Inps, intervenendo al festival Impatta Disrupt. "Con il Bilancio di Sostenibilità 2023, redatto secondo gli standard Global Reporting Initiative, l'Inps dimostra concretamente il proprio impegno per una governance più trasparente e responsabile", sottolinea.

"Il Green Public Procurement consente alle amministrazioni pubbliche non solo di ridurre il proprio impatto ambientale, ma di stimolare un cambiamento virtuoso nel settore privato, spingendo le imprese verso soluzioni innovative e sostenibili." "Investire oggi nella sostenibilità - sottolinea Vittimberga - significa investire nella costruzione di una società più inclusiva e attenta ai bisogni delle generazioni future".

"Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per assicurare il successo delle politiche di sostenibilità e aumentare il valore pubblico generato dalle istituzioni". Ha continuato spiegando come strumenti quali la matrice di materialità e le consultazioni pubbliche siano centrali per orientare l’azione dell’Istituto verso obiettivi sociali e ambientali condivisi con gli stakeholder.