Inps, Vittimberga ' segnali incoraggianti su sostenibilità, fiduciosi su futuro'

Il direttore generale dell'Istituto all'Adnkronos 'Investiamo in politiche attive del lavoro per creare opportunità di occupazione'

"Il Rapporto Annuale dell’Inps fornisce un quadro preciso delle sfide che il nostro sistema previdenziale deve affrontare, tra cui l’invecchiamento della popolazione e il fenomeno dell’inverno demografico. Nonostante ciò, l’aumento degli assicurati, che ha raggiunto 26,6 milioni nel 2023, rappresenta un segnale incoraggiante per la sostenibilità del nostro sistema". Lo sottolinea all'Adnkronos Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, sottolineando come "questo incremento evidenzia una base occupazionale e contributiva in espansione, essenziale per garantire il futuro del sistema previdenziale". Ricordando come "pur essendo il nostro in Paese tra i più longevi al mondo - l’età pensionabile è sostanzialmente in linea con la media Ue" il direttore dell'Inps ricorda come sia "importante notare che l’occupazione sta evolvendo verso contratti di maggiore qualità, con un significativo aumento dei contratti a tempo indeterminato, che conferisce stabilità e sicurezza".

Nel considerare le prospettive del sistema previdenziale "la crescente longevità della popolazione italiana è certamente un aspetto da considerare con attenzione. Tuttavia, l’aumento del numero di occupati, con particolare riferimento a giovani e donne, è fondamentale per sostenere il sistema previdenziale. L’Inps sta investendo in politiche attive del lavoro per creare opportunità di occupazione e per contrastare il lavoro nero e l’evasione contributiva". Per la Vittimberga è "fondamentale non solo aumentare il numero di lavoratori, ma anche migliorare la qualità dell’occupazione".

"In questo contesto - aggiunge . la Silver Economy emerge come un settore strategico. Le persone anziane, grazie alla loro esperienza e competenze, possono continuare a contribuire all'economia attraverso forme di lavoro flessibile e opportunità di mentoring. La staffetta generazionale, in particolare, offre una soluzione efficace" dal momento che - conclude - "permette di trasferire conoscenze e competenze dai lavoratori più anziani ai più giovani, creando un ambiente di apprendimento reciproco e garantendo una continuità operativa nelle aziende".

Ma soprattutto "l’educazione previdenziale è un aspetto cruciale: dobbiamo avviare programmi formativi nelle scuole e nelle università, affinché i giovani comprendano l’importanza di una pianificazione previdenziale consapevole e delle opportunità offerte dal sistema".

"Per incentivare l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani e donne - sottolinea - è essenziale proseguire con l’implementazione di politiche attive che promuovano assunzioni e formazione. L’Inps ha già adottato sgravi contributivi per supportare l’occupazione femminile e giovanile, ma è fondamentale ampliare ulteriormente queste misure". Per Valeria Vittimberga, "inoltre, è fondamentale continuare a sviluppare misure di supporto per le famiglie, come l’Assegno Unico e Universale e il Bonus Asilo Nido. Questi strumenti non solo favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma contribuiscono anche a riequilibrare i carichi familiari".

"L’Inps - ricorda - impegna tutte le proprie risorse per garantire un sistema previdenziale sostenibile e inclusivo. Grazie a politiche mirate e a un approccio integrato, possiamo contrastare l’inverno demografico, favorire l’ingresso di nuove generazioni nel mondo del lavoro e garantire un futuro sereno per i pensionati e le generazioni future. Guardiamo al futuro con fiducia e determinazione".