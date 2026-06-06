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Instabilità globale, le nuove sfide al centro dell'assemblea di Manageritalia executive professional

Incontro dedicato all’analisi dei cambiamenti che stanno interessando l’economia globale, il mondo del lavoro e l’impresa

Carlo Romanelli - (foto Ufficio stampa)
Carlo Romanelli - (foto Ufficio stampa)
06 giugno 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è svolta nella sede di Manageritalia Lazio l’assemblea di Manageritalia executive professional, dedicata all’analisi dei cambiamenti che stanno interessando l’economia globale, il mondo del lavoro e l’impresa. L’incontro ha evidenziato come i mutamenti dell’ordine globale stiano ridefinendo i rapporti tra economia, impresa, lavoro e politica, imponendo a manager e professionisti una crescente capacità di interpretare il contesto e governare il cambiamento.

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Tommaso Saso, presidente di Manageritalia Lazio-Abruzzo-Molise-Sardegna-Umbria, e Rita Palumbo, vicepresidente di Manageritalia executive professional, hanno sottolineato l’importanza di creare occasioni di confronto e aggiornamento su temi strategici per la classe manageriale e professionale. La prima sessione, incentrata sugli scenari economici e geopolitici, è stata moderata da Donatello Aspromonte, vicepresidente di Manageritalia executive professional. Hanno partecipato Raffaella Tenconi, Managing director di Ada Economics e Chief economist di Wood & Company, ed Enrico Verga, Senior geopolitical strategist. Nel corso del dibattito sono stati approfonditi i principali fattori di instabilità che caratterizzano l’attuale scenario internazionale, dalle tensioni geopolitiche alle trasformazioni economiche globali, evidenziando il loro impatto sulle strategie aziendali, sugli investimenti e sulle prospettive di sviluppo. La seconda parte dell'evento è stata dedicata a imprenditorialità e management nei nuovi scenari globali, con un confronto guidato da Carlo Romanelli, presidente di Manageritalia executive professional, che ha dialogato con Maura Mormile, business manager di Secursat Srl, e Mario Toniutti, amministratore delegato del Gruppo Illiria Spa e vicepresidente di Confindustria Udine.

“Viviamo in una fase storica caratterizzata da cambiamenti rapidi e da un livello di complessità senza precedenti. Comprendere le dinamiche economiche e geopolitiche che influenzano mercati, imprese e lavoro è oggi una competenza essenziale per manager e professionisti. Con questa assemblea abbiamo voluto offrire strumenti di lettura e confronto utili ad affrontare il presente con maggiore consapevolezza e a costruire strategie capaci di generare valore in contesti sempre più incerti. Manageritalia executive professional continuerà a promuovere momenti di approfondimento e dialogo, perché la conoscenza e la capacità di interpretare il cambiamento rappresentano il primo fattore di competitività e di crescita per le persone e per le organizzazioni”, ha dichiarato Romanelli.

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instabilità globale manager professionisti economia globale lavoro impresa
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