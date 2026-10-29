Intersections 2026, Dal Sasso (Audicom): "Entro ottobre 2027 la prima ricerca integrata con i dati delle piattaforme"

"Audicom è il primo Joint Industry Committee in Europa ad avere all'interno della propria governance anche le piattaforme digitali. L'obiettivo è misurare i dati del pubblico incorporando tutti i dispositivi utilizzati per la fruizione dei contenuti, che si tratti di una Connected TV, di un tablet, di un computer o di uno smartphone". Lo ha spiegato Alberto Dal Sasso, amministratore delegato di Audicom, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.