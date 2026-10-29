Intersections 2026, Martellini (FCP): "Dalla pubblicità ai progetti di comunicazione integrati tra più mezzi"

"Si spazia dai podcast alle possibilità di moltiplicare contenuti su più piattaforme. Un progetto che nasce su un giornale può affiancare alla lettura anche una versione digitale con contenuti visivi. È così che si sono evolute anche le concessionarie pubblicitarie. Stampa, radio e televisione ampliano le proprie possibilità di interazione su più canali". Lo ha dichiarato Massimo Martellini, presidente di FCP, Federazione delle Concessionarie di Pubblicità, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.