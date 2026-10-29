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Intersections 2026, Martellini (FCP): "Dalla pubblicità ai progetti di comunicazione integrati tra più mezzi"

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29 ottobre 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
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"Si spazia dai podcast alle possibilità di moltiplicare contenuti su più piattaforme. Un progetto che nasce su un giornale può affiancare alla lettura anche una versione digitale con contenuti visivi. È così che si sono evolute anche le concessionarie pubblicitarie. Stampa, radio e televisione ampliano le proprie possibilità di interazione su più canali". Lo ha dichiarato Massimo Martellini, presidente di FCP, Federazione delle Concessionarie di Pubblicità, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.

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