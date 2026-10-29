Intersections 2026, Martini (Nestlé): "Il consumatore si è evoluto, contano credibilità, relazione e coerenza"

"Nel web tante fake news, ma la figura del professionista della salute, con la sua esperienza, deve essere una delle voci più credibili e deve poter ispirare fiducia proprio perché si basa su competenze scientifiche. Tutti possono produrre contenuti, quello che fa davvero la differenza è creare un rapporto di fiducia con l'utente finale". Lo ha spiegato Rosa Martini, Head of Marketing di Nestlé Nutrition & Health, intervenuta a Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.