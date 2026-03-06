Investimenti fake, hackerato anche il profilo Instagram dell'ex portavoce di Draghi Paola Ansuini

La tecnica utilizzata è quella della clonazione del profilo Instagram, che colpisce sempre più spesso chi per esperienza professionale e curriculum può essere considerato attendibile e autorevole

Ancora tentativi di truffe via social, con la proposta di investimenti fake. Questa volta, ad essere hackerato è stato anche il profilo della ex portavoce di Mario Draghi, Paola Ansuini. La tecnica utilizzata è quella della clonazione del profilo Instagram, che colpisce sempre più spesso chi per esperienza professionale e curriculum può essere considerato attendibile e autorevole. Ansuini è attualmente Responsabile Comunicazione Dipartimento Tutela Clientela e Educazione Finanziaria della Banca d'Italia. Ha segnalato lei stessa, nelle stories di Instagram, quanto avvenuto sul suo profilo.