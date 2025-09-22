Ita Airways entra in Alis: rafforzata l'alleanza per il made in Italy e la mobilità sostenibile

Ita Airways ha ufficializzato il proprio ingresso in Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile che riunisce i principali protagonisti del trasporto, della logistica, dei servizi alle imprese e della mobilità sostenibile. L'adesione è stata formalizzata nel corso di una cerimonia a Fiumicino, che ha visto la partecipazione dei vertici della compagnia e di Alis. Alis, che oggi conta oltre 2.400 soci, un fatturato aggregato di 150 miliardi di euro e 462 mila lavoratori, consolida il suo ruolo di aggregatore di sistema, ampliando ulteriormente la rete con l'ingresso del principale vettore aereo italiano. Ita Airways porta nell'associazione un patrimonio fatto di competenze specifiche, esperienza internazionale e capacità di rappresentare l'eccellenza italiana nel mondo.