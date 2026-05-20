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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 20 del 20 maggio 2026

20 maggio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
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Nautica: The Global Yachting Market: la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025; Rebuild 2026: la casa come infrastruttura di benessere collettivo al centro della XII edizione; Trasporti: al Transpotec-Nme Asstra delinea il futuro della mobilità collettiva; Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana; Lombardia: Regione lancia nuova strategia per attrarre investimenti; Forum Educazione Finanziaria 2026 Aief mette a confronto istituzioni, e professionisti del settore per discutere del futuro della formazione; Syngenta unisce i fili dell'agricoltura al Food&Science Festival di Mantova, Il valore del legno, riciclo in crescita; Sostenibilità, presentato il Bilancio di A2A in Piemonte

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