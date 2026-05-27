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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 21 del 27 maggio 2026

27 maggio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
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Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti; Ccnl intersettoriale manifatturiero, nuovo contratto per 17 comparti produttivi; Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito; Formazione, AI e vendita, al via il primo metodo italiano che integra l'intelligenza artificiale nella trattativa commerciale; ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro; Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026; Chimici, ingeneri e giuristi: ecco i mestieri dell'energia di domani; Trasporto aereo, scenari di decarbonizzazione Conservatorismo verde, le proposte di Nazione Futura

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