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ISSN 2465-2067

Italia economia n° 28 dell'15 luglio 2026

16 luglio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
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Previdenza: Inps, '21 mln di lavoratori dipendenti nel 2025, puntare su giovani e donne'; Economia del mare, in Italia vale 225 miliardi; Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy;  FiberCop e Nokia siglano protocollo d'intesa sul fiber sensing per trasformare la rete in fibra ottica in piattaforma di monitoraggio intelligente; Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica;  Sostenibilità: dialogo e cooperazione in Ue al centro di Italian Waste Economy 2026;  Ets marittimo, 32 milioni di costi aggiuntivi su rotte per Palermo, è allarme rincari biglietti

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