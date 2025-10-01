circle x black
Italia Economia n° 39 del 1° ottobre 2025

Competitività, a Roma l'incontro 'Semplificare per competere'; Salone Nautico, numeri in crescita per la 65esima edizione; A Milano l'incontro 'Dove va l'Italia. Lavoro, pensioni, giovani'; Lombardia: Fontana e Guidesi annunciano nuovo piano strategico per attrarre investimenti esteri; Festival dell'economia civile: dal 2 ottobre a confronto a Firenze; Cresce il mercato cripto. Binance: "Sfide anche italiane tra regolamentazione e innovazione"; Imprese, in Fiera Milano nasce la prima Casa del Made Italy; World durum and pasta forum in scena l'eccellenza della filiera made in Italy. A Milano sfila la ColorFuture parade, la sostenibilità al centro del dibattito tra musica e colori Forum Cultura e Sostenibilità 2025, la co-intelligenza motore di sviluppo sostenibile

