L'incertezza politica si è fatta sentire - fra settembre e dicembre - sui rendimenti dei titoli di Stato dell’area dell’euro che "sono diminuiti in misura minore rispetto ai tassi Ois privi di rischio, determinando un lieve ampliamento dei differenziali". Lo evidenzia la Bce nel Bollettino economico evidenziando l'effetto avuto dalle elezioni statunitensi e dal successivo aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi che "si è propagato ai mercati dei titoli di Stato dell’area dell’euro".

Ma l'Eurotower evidenzia l'andamento differente Paese per Paese, a iniziare dalla Germania: qui non solo il differenziale fra titoli Ois e Bund a dieci anni ha registrato un incremento di 23 punti base ma "è divenuto positivo, per la prima volta dal 2016" anche se l’annuncio di elezioni anticipate in Germania - peraltro ormai ampiamente previste dal mercato - "non ha avuto un effetto rilevante. Variazioni di maggiore rilievo sono state osservate per il rendimento dei titoli di Stato decennali francesi, aumentato di circa 5 punti base, in un contesto caratterizzato dall’incertezza sulle prospettive di bilancio del Paese, e che ha ampliato di 30 punti base il differenziale rispetto al tasso OIS a dieci anni".

Minore l'impatto sui titoli di Grecia, Spagna, Italia e Portogallo "grazie a un migliore clima di fiducia che ha caratterizzato le attese relative al bilancio in alcuni di questi paesi". In particolare il differenziale tra il rendimento dei Btp decennali e il tasso OIS si è ridotto di 9 punti base per l’Italia, mentre è cresciuto di 4 e 6 punti base, rispettivamente, per Portogallo e Spagna.