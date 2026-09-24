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Itinerari previdenziali: "Nel 2024 spesi 325 miliardi di imposte dirette per sanità, assistenza sociale e enti locali"

Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali - (Foto Adnkronos)
Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali - (Foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel 2024 sono occorsi 138,33 miliardi per la spesa sanitaria, 180,5 per l’assistenza sociale e altri 13,5 per il welfare degli enti locali. Per finanziare solo queste tre funzioni che, in assenza di contributi di scopo pesano sulla fiscalità generale, è stato sostanzialmente necessario utilizzare tutte le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap, Isost e addizionali territoriali), per un totale di 325,27 miliardi, e almeno altri 7 miliardi di imposte indirette. E' quanto emerge dall’ultimo osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al Cnel nel corso di un convegno promosso in collaborazione con Cida-Confederazione italiana alti dirigenti e professionalità.

Secondo il professor Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, "un’enorme redistribuzione di ricchezza di cui non solo la maggior parte dei cittadini che fruisce, appunto gratuitamente, di quei servizi non si rende neppure conto ma che lascia oltretutto alle altre funzioni statali solo le residuali imposte indirette, le accise e la pericolosa strada del debito, negli ultimi anni cresciuto spaventosamente nell’indifferenza quasi generale". "Con buona pace di investimenti e sviluppo, e infatti siamo ultimi in Europa per prouttività e occupazione", conclude.

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Welfare Imposte dirette Sanità Assistenza sociale Enti locali
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