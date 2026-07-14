JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero

Dal cantiere San Giorgio del Porto di Genova alla prossima missione nel Mar Nero. La JSD6000, nave di nuova generazione della flotta Saipem, dopo i piccoli interventi tecnici nel cantiere è pronta a prendere parte al progetto Neptun Deep, tra le principali iniziative europee per la diversificazione delle forniture energetiche. Un viaggio tra innovazione, tecnologie di posa sottomarina e le caratteristiche di un mezzo progettato per operare in acque profonde e installare infrastrutture offshore complesse.