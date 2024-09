Kappa e Campari Soda lanciano collezione 'The Authentic Aperitivo'

Campari Soda, l'iconico aperitivo, rigorosamente senza etichette dal 1932, insieme a Kappa, tra i punti di riferimento nel settore italiano della moda sportiva e streetwear, uniscono le forze per la creazione della capsule collection 'The Authentic Aperitivo'. La linea, unica nel suo genere, è stata ideata ispirandosi alla collezione spring-summer 2024 Kappa Authentic e celebra l'incontro tra due universi distinti ma complementari. L’unione tra queste due icone del panorama italiano viene celebrata in una collezione che presenta una selezione di capi della linea Kappa Authentic personalizzati con grafiche distintive ispirate al design di Campari Soda e della sua iconica bottiglietta in vetro. La collezione include t-shirt, disponibili in bianco e nero, felpe e pantaloni coordinati e un pratico marsupio.

Inoltre, per l’occasione, lo storico logo Kappa, nato da uno scatto spontaneo di due modelli non in posa e rimasto immutato dal 1969, cambia volto: gli iconici Omini non siederanno più solo schiena contro schiena, bensì si volteranno guardandosi negli occhi, riflettendo lo spirito di convivialità che Campari Soda da sempre promuove. Una linea che parla la lingua dei giovani, di coloro che non si omologano e scelgono consapevolmente di essere sé stessi, e che amano l’atmosfera frizzante delle strade brulicanti: il vero palcoscenico dell’aperitivo.

La collaborazione è annunciata attraverso una campagna girata da Yuri Ancarani. I protagonisti, vere authentic people, selezionati con il metodo dello street casting, si muoveranno per le strade delle loro città e della provincia, con gesti spontanei, coinvolgendo il pubblico nelle loro vite, attraverso le loro reazioni e le relazioni che creano lungo il percorso. Per arrivare sino al bar, luogo e spazio di ritrovo e di condivisione autentica con i propri amici. La capsule collection 'The Authentic Aperitivo' sarà disponibile a partire dal 26 settembre presso i punti vendita selezionati e online su kappa.com.