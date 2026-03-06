Key 2026, Dolomiti Energia presenta la nuova brand identity: rinnovabili, integrati, indipendenti

Dolomiti Energia partecipa alla quarta edizione di KEY - The Energy Transition Expo, in programma fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini. L'evento, firmato Italian Exhibitions Group, rappresenta uno dei principali appuntamenti in Italia e in Europa dedicati a tecnologie e soluzioni per la transizione energetica. In fiera il Gruppo presenta per la prima volta la nuova identità visiva, tappa del percorso delineato dal Piano strategico. Il nuovo payoff richiama un modello basato su produzione rinnovabile italiana, integrazione della filiera e riduzione della dipendenza dalle fonti fossili. Allo stand nel padiglione A1 l'azienda illustra progetti e soluzioni che integrano rinnovabili, efficienza energetica ed energy management.