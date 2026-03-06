circle x black
Cerca nel sito
 

Key Expo 2026: Zanetti (Gemmo Spa), 'realizziamo infrastrutture tecnologiche e ne gestiamo manutenzione ed energia'

06 marzo 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo un'azienda italiana che ormai da oltre cent'anni svolge il proprio business nell'ambito delle costruzioni tecnologiche e delle manutenzioni e della gestione energia. Copriamo interamente l'infrastruttura energetica e le costruzioni strategiche italiane, come ad esempio la costruzione, la manutenzione e la gestione energetica di infrastrutture stradali. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è il monitoraggio a livello della sicurezza dei ponti con sensoristica IoT per conto di Anas". Sono le parole di Alessio Zanetti, direttore generale di Gemmo Spa, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. All'interno della Kermesse Gemmo presenta tutte le sue realtà aziendali: Eris-Energia Risorse Sviluppo, specializzata nei servizi energetici e di facility management, nella gestione calore e nella realizzazione di impianti elettrici, speciali, idrotermosanitari e di climatizzazione, con particolare attenzione ai progetti di autoconsumo e all'efficientamento energetico dei siti del Gruppo, e Raggio Verde, realtà attiva nel settore fotovoltaico e nello sviluppo, costruzione e commercializzazione di impianti e soluzioni per la produzione e distribuzione di energia elettrica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza