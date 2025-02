Kofler (Sasa): “Con mezzi green e attenzione al personale applichiamo l’ESG”

“La nostra transizione ecologica è iniziata nel 2013, oggi abbiamo il 10% della flotta tra elettrici e a idrogeno”. Così Astrid Kofler, presidente di Sasa (la principale azienda del trasporto pubblico locale dell’Alto Adige) ha raccontato l’esperienza dell’azienda durante il seminario “ESG nel trasporto pubblico locale-sfide e opportunità” organizzato a Bolzano da Asstra, l’associazione che riunisce le imprese di trasporto pubblico locale in Italia, anche per presentare il vademecum sulla rendicontazione ESG. “Per onorare la parte sociale dell’ESG puntiamo sulla corretta remunerazione dei dipendenti e su azioni per migliorare la conciliazione vita-lavoro”, ha aggiunto Kofler.