La Co-Intelligenza Urbana al centro del primo incontro della Forum Mobility & Smart City

Il Forum Mobility & Smart City arriva alla sua quarta edizione, quale primo appuntamento della Blue Green Week. Il tema centrale dell'incontro è quello Co-Intelligenza Urbana, un percorso di pratiche e progetti che partono dalla cooperazione tra cittadini e amministrazioni con l'obiettivo dell'innovazione per una città sostenibile e che possa rispondere alle esigenze dei cittadini. Gli incontri hanno visto un confronto aperto tra istituzioni, imprese, operatori della mobilità e player tecnologici per ripensare i modelli di infrastruttura e governance urbana in chiave sostenibile, intelligente e collaborativa.