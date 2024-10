La startup xAi di Musk in trattative con investitori per nuovo round di finanziamento

xAi, la società di Elon Musk attiva nello sviluppo di intelligenze artificiali, è in trattativa con gli investitori per un nuovo round di finanziamento che la valuterebbe intorno ai 40 miliardi di dollari. E' quanto riferisce il 'Wall Street Journal' citando fonti vicine al dossier.

La startup è stata valutata l'ultima volta a 24 miliardi di dollari solo pochi mesi fa, quando ha raccolto 6 miliardi di dollari in primavera. Le discussioni, scrive il quotidiano economico Usa, "sono nelle fasi iniziali, il che significa che i termini potrebbero cambiare o i colloqui potrebbero fallire".

Le più grandi startup di intelligenza artificiale della Silicon Valley, sottolinea il Wsj, "stanno raccogliendo fondi a grande velocità per finanziare l'intensa potenza di calcolo necessaria per sviluppare ed eseguire la loro tecnologia". All'inizio di questo mese, ricorda il quotidiano, OpenAI ha raccolto 6,6 miliardi di dollari con una valutazione di 157 miliardi di dollari in quello che è stato uno dei più grandi round di finanziamento privato nella storia degli Stati Uniti. Perplexity, una startup di ricerca di intelligenza artificiale, è in trattativa per raccogliere nuovi finanziamenti che raddoppierebbero la sua valutazione a 8 miliardi di dollari. Musk ha fondato xAi un anno e mezzo fa dopo aver visto il successo improvviso di ChatGpt. Il Ceo di Tesla e SpaceX da tempo si interessa all'intelligenza artificiale. Infatti Musj ha co-fondato OpenAI nel 2015 e se n'è andato nel 2018 e ha citato in giudizio il produttore di ChatGpt due volte quest'anno.