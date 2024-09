Lab Lab di Regione Lombardia, un ponte tra studenti e lavoro

Regione Lombardia presenta la web app gratuita Lab Lab, uno strumento che connette studenti e aziende in modo efficiente e organizzato offrendo agli studenti la possibilità di visitare per un giorno, una realtà produttiva tra quelle iscritte a lablab.regione.lombardia.it In questo contesto i docenti si fanno tutor e promotori di una web app che rivoluziona il mondo dell'orientamento.

Dal canto loro, le famiglia possono diventare parte attiva della scelta dei propri figli: i genitori possono infatti accompagnare gli studenti nella 'job experience'.