Lavoro, Baldi (Unindustria): "necessaria connessione tra imprese e università"

06 novembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'obiettivo di questo evento, che Unindustria ha promosso e con la partnership dell'Università Campus Biomedico che ci ospita, è creare una connessione necessaria tra imprese e università, Its Academy, ricerca e istituzioni in modo da lavorare insieme per creare dei percorsi mirati sulle sulle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro". Lo ha affermato Alda Paola Baldi, vicepresidente Unindustria con delega al Capitale umano, partecipando al convegno 'Future skills - Capitale umano e Ai per il lavoro che cambia. Dove formazione e impresa si incontrano'.

