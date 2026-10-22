Lavoro: Cum (Elis), 'Gli over 55 sono una risorsa, servono fiducia e passaggio di competenze'

"Dobbiamo valorizzare i lavoratori over 55, che hanno contribuito alla storia dell'organizzazione e chiedono ancora fiducia e coinvolgimento. Il loro patrimonio di competenze ed esperienza può essere una risorsa per i giovani; obiettivo è favorire il dialogo tra generazioni". Lo ha detto Pietro Cum, amministratore delegato di Elis, al Ceo Meeting del Consorzio a Roma, durante il quale sono stati presentati i risultati del progetto "GenerAzione Talento", curato da Poste Italiane, con focus sulla longevità professionale, sperimentazioni e nuove proposte.