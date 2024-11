Lavoro, la formazione di qualità diventa fondamentale

"Formazione continua e sviluppo di competenze trasversali diventano non soltanto un investimento professionale, ma un vero e proprio strumento di tutela della salute e del benessere dei lavoratori." Lo ha spiegato Andrea Cafà Presidente di Cifa Italia - Già scelto da oltre 175.000 aziende e da 1.400.000 lavoratori, FonARCom – primo Fondo interprofessionale ad aver finanziato la formazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro – si è affermato negli anni come una delle realtà più vicine alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, promuovendo strumenti di finanziamento della formazione adeguati a ogni contesto aziendale e tali da garantire in modo agile e tempestivo una risposta concreta e su misura dei fabbisogni formativi delle aziende aderenti.