Lavoro: Loy (Inail), 'con Si.in.pre.sa. Istituto esce dalle sue sedi e va dove si produce'

"Il progetto Si.in.pre.sa. (Sicurezza, informazione, prevenzione, salute) è un'iniziativa che ha anche un valore simbolico. l'Inail esce dalle proprie sedi e va laddove si lavora, si produce e dove si mettono in campo le misure di prevenzione, attraverso suggerimenti, consigli e l'illustrazione delle opportunità e dei finanziamenti che Inail mette in campo per la formazione, per la prevenzione e per l'innovazione tecnologica". Così Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, all'incontro organizzato da Inail e dedicato alle nuove strategie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.