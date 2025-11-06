Lavoro, rettore Papalia (Ubcm): "formare professionisti dotati di velocità di pensiero e decisionale"

E' molto importante formare profili professionali "capaci di essere subito in grado di esprimersi nel mondo del lavoro con la massima velocità di pensiero e decisionale. Proprio per questo motivo il Campus Biomedico ha adottato dei sistemi didattici che siano esperienziali e che diano la possibilità anche di lavoro a piccoli gruppi". Sono le parole di Rocco Papalia, rettore università Campus Bio-Medico di Roma, al convegno organizzato nella capitale da Unindustria, in collaborazione con l'Ateneo, intitolato 'Future skills - Capitale umano e Ai per il lavoro che cambia. Dove formazione e impresa si incontrano'.