Lavoro: Rovere (Poste Italiane), 'Più flessibilità e dialogo tra generazioni per la competitività delle imprese'

"Gli over 55 rappresentano un patrimonio di esperienze e competenze da valorizzare e condividere con le nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro. Per garantire la competitività di lungo periodo, dobbiamo ripensare i modelli organizzativi e favorire collaborazione tra generazioni." Queste le parole di Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane, intervenuta al CEO Meeting autunnale del Consorzio Elis a Roma, dedicato all'accelerazione tecnologica, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro, l'occupabilità a lungo termine e lo sviluppo delle competenze.