Le iniziative della Lega navale italiana per l'8 marzo, dal 1899 donne protagoniste dell’associazione

La Lega navale italiana celebra con un weekend di iniziative in tutta Italia la giornata della donna, che ricorre domani, 8 marzo. La giornata è stata istituita dalle Nazioni unite nel 1977 per porre l'attenzione sulle conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute dalle donne nel corso di secoli di lotta per la parità di genere. Le socie della Lega navale italiana sono parte attiva dell'associazione fin dalla sua fondazione: infatti, nel primo statuto della Lni approvato il 2 giugno 1899 si riconoscono alle donne ''gli stessi diritti degli altri soci”.

In linea con i propri princìpi statutari, la Lni è impegnata a promuovere nelle proprie sedi, nelle basi nautiche e nelle scuole l'educazione al rispetto reciproco, il contrasto alla violenza di genere con la campagna “Una cima rossa contro la violenza sulle donne” e a contribuire ogni giorno alla piena partecipazione di bambine, ragazze e donne alle attività culturali, sportive, sociali e ambientali dell’associazione, affinché ogni socia possa esprimere al meglio le proprie potenzialità all'interno e all'esterno della Lega navale italiana.

Domani alle ore 11.05 sarà possibile ascoltare a “Radio di bordo” su Rai Radio 1 la testimonianza di Ivonne Respigliati, capitano della squadra femminile di “dragon boat” della Lega navale italiana sezione di Falconara Marittima. Le “dragonesse” sono donne operate di tumore al seno che, dopo aver intrapreso questa disciplina sportiva per la propria riabilitazione psico-fisica, hanno ottenuto negli anni risultati significativi a bordo del “dragon boat”, una canoa a 20 rematori caratterizzata da una testa di drago posta sulla prua. Domenica 9 marzo alle ore 17 la squadra sarà protagonista all’Auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti (Ancona) nella manifestazione “Quello che le donne…”.

Sarà ospitata nell’aula magna dell’Istituto Leonardo di Giarre la quarta edizione della manifestazione “Donne a Gonfie vele”, organizzata dalla Lega Navale di Riposto in collaborazione con il Liceo “Leonardo” e il Marina di Riposto. Alle 10, si svolgerà un talk di premiazione di donne impegnate nella diffusione della legalità. La Lega Navale di Riposto premierà Concetta Mauro Martinez Montinaro, conosciuta come Tina Montinaro, presidente dell’associazione "Quarto Savona Quindici", vedova di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 e la signora Rosalia Falanga, moglie di Natale Mondo, stretto collaboratore del vicequestore Ninni Cassarà, ucciso il 14 gennaio 1988 da killer di Cosa nostra, davanti al negozio di giocattoli della moglie a Palermo.

Saranno presenti anche le figlie Dorotea e Loredana. Un premio sarà consegnato al magistrato Alfredo Morvillo, in ricordo della sorella Francesca Morvillo, cui è intitolata la “barca della legalità” Lady Marianna. Il 9 marzo dalle ore 10 si terrà una veleggiata con equipaggi formati da socie. Domani dalle ore 10.30 al Molo Trapezoidale a Palermo, la Lega Navale palermitana organizza l’esibizione del Coro Polifonico Pietro Vinci con la partecipazione del Teatro dei Ragazzi e a seguire una veleggiata dedicata alle socie e ai soci della Sezione. L’8 marzo alle ore 18.30 a Cagliari, nella sede di Su Siccu della Lega Navale cagliaritana, la giornalista, scrittrice e velista Giulia Clarkson presenta il progetto “Donne al timone” con alcune partecipanti. Domani alle ore 17 nella sede della LNI di Chiavari-Lavagna al Porto di Chiavari (Box 51) la scrittrice e illustratrice Valeria Corciolani presenterà il suo libro “La mossa della cernia” (Altrevoci Edizioni).

L'appuntamento è promosso dal gruppo “Cima Rossa Women's Group” composto da varie associazioni femminili nato dopo il I° “Forum della Nautica al femminile” organizzato dalla Lega Navale di Chiavari con la Presidenza Nazionale della LNI il 30 novembre dello scorso anno. La Sezione di Livorno promuove anche quest’anno per l’8 marzo la veleggiata “Vento di Mimosa” in favore di organizzazioni livornesi che si occupano di protezione delle donne vittime di violenza come il Centro Donna e l’associazione Ippogrifo. Sabato dalle ore 10 a Torvaianica, sul litorale romano, la Lega Navale di Pomezia promuove una giornata di sport dedicata alle donne, “No women no sail”, con testimonial d’eccezione l’atleta della LNI Madalina Petrea, prima classificata Italia Cup Sunfish 2024.

Domani la Lega Navale di Finale Ligure organizza un’uscita in kayak al femminile, mentre la Lega Navale di Civitavecchia promuove una veleggiata: delle coccarde colorate verranno issate sulle vele delle imbarcazioni che prenderanno parte alla manifestazione per celebrare la forza e il valore delle donne. Analoghe iniziative veliche verranno promosse l'8 marzo nel Golfo di Napoli dalla Delegazione di San Giovanni a Teduccio e San Giorgio, sul Lago di Garda dalla Lega Navale di Riva del Garda, sul Lago Miseno dalla Lega Navale di Bacoli e in Adriatico dalla Sezione di Senigallia. Domani le Delegazioni LNI di Praia a Mare-Tortora e Maratea si uniscono per una veleggiata per la parità di genere in collaborazione con l’Istituto Giovanni Paolo II di Maratea.

Una “passeggiata a vela” dedicata alle donne si terrà domenica 9 marzo ad Andora, promossa dalla locale Lega Navale. Weekend di impegno associativo per le socie della Lega Navale di Sant’Agata di Militello, presenti l’8 marzo allo stand della LNI al Nauta - Salone Nautico del Mediterraneo a Misterbianco (Catania) e il 9 marzo impegnate a bordo della “barca della legalità” Lion in un’uscita in mare in favore di ragazze e ragazzi con disabilità alla scoperta di Capo d’Orlando. Un’altra delle barche confiscate al malaffare sarà protagonista di una veleggiata sociale al femminile promossa dalla Lega Navale di Brucoli-Augusta: salirà infatti a bordo di Lighea un equipaggio formato da socie della Sezione siciliana.

Dalle barche alle moto: domenica 9 marzo la Lega Navale di Torre Annunziata in collaborazione con il gruppo “Quelli del Vesuvio” organizza una giornata per le motocicliste alla scoperta del territorio. Nel weekend, le Sezioni e Delegazioni di Barletta, Biella, Trieste, Gallipoli, Salerno, Garda, Casal Velino (Salerno), Giulianova, Venezia, Manfredonia organizzano delle attività sociali e sportive dedicate alle proprie socie, da sempre protagoniste della vita associativa della Lega Navale Italiana.