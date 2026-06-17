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Learning Forum 2026, Costa (Amplifon): "Formazione è leva strategica per vantaggio competitivo"

17 giugno 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
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"E' sempre più importante focalizzarsi sulla formazione non solo come servizio alle persone interne, ma come leva strategica di crescita e vantaggio competitivo. Noi sappiamo che si registra costantemente un gap da parte delle aziende rispetto alle competenze più critiche ricercate. Questa difficoltà nel reperirle porta a crearle internamente. Noi come azienda siamo consapevoli che molte delle competenze che stiamo ricercando e formando ora, probabilmente nei prossimi cinque anni non saranno più necessarie. L'Ai cambierà sicuramente questo scenario anche in un modo più disruptive. Quindi quello che stiamo provando a fare da un lato colmare questo gap andando sul mercato dei talenti esterni, quindi portando in casa queste competenze, ma al tempo stesso anche cercando di fare un upskilling interno o reskilling per le nostre risorse, in modo da costruire ad hoc quelle sacche di competenza che ci saranno necessarie. Lo facciamo attraverso un processo di cultura di formazione continua che porta a imparare ad imparare al di là della skill o della competenza  specifica". E' quanto affermato da Francesca Costa, Global Functions HR Business Partner di Amplifon, in occasione della V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni.

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