Learning Forum 2026: Dedola (Gruppo Feltrinelli), 'per noi apprendimento è confronto e crescita condivisa'

"Per noi dare voce alle persone durante la formazione è molto importante. Siamo un'azienda particolare, perché oltre che fruitori della formazione per le nostre persone, nelle organizzazioni che fanno capo al nostro Gruppo, siamo anche fornitori. Abbiamo, infatti, una business unit che si occupa, con Feltrinelli Education e Scuola Holden, di fornire e produrre formazione per aziende e persone. Proprio all'interno della filosofia di Scuola Holden c'è il fatto di costruire un processo di apprendimento che preveda che il docente non sia una persona che porti una verità rivelata ai discenti, ma che apra un confronto e una discussione, da cui nasce, poi, anche un processo di apprendimento più efficace". Con queste dichiarazioni, Stefano Dedola, Chief Human Resources & Organization Officer del Gruppo Feltrinelli, è intervenuto in occasione della V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.