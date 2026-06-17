Learning Forum 2026: la voce delle persone al centro dell'apprendimento

Alla V edizione del Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, aziende, istituzioni e professionisti della formazione si confrontano sul futuro dell'apprendimento nei contesti di lavoro. Al centro dell'evento il concetto di Learning Voice, un modello che supera la formazione tradizionale e valorizza il dialogo, la partecipazione e la crescita condivisa. Tra workshop, incontri e momenti di networking, il focus è sulle nuove competenze richieste dal cambiamento e sul ruolo delle tecnologie emergenti, dall'intelligenza artificiale al microlearning. Strumenti innovativi che affiancano, senza sostituire, il valore dell'esperienza e delle relazioni umane. A debuttare al Learning Forum 2026 Oltre, la nuova piattaforma editoriale di Comunicazione Italiana, dedicata alle persone, alle idee e alle decisioni che generano impatto a cura di Giovanni Sacchitelli.