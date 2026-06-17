circle x black
Cerca nel sito
 

Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): "Cultura del benessere come leva strategica aziendale"

17 giugno 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lavoriamo molto sulla sostenibilità sociale e crediamo che uno dei compiti delle aziende moderne sia intercettare i cambiamenti socio-culturali in atto nella nostra società. Uno di questi riguarda gli aspetti sanitari, di benessere e cura delle persone. Per costruire questo tipo di consapevolezza in azienda riusciamo a creare, insieme ai nostri partner, percorsi per sensibilizzare le persone sull'importanza di queste tematiche, come lo stile di vita e i rischi correlati a uno stile di vita scorretto e lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner, guidati dai dati che emergono, poi, dall'interazione dei dipendenti con la nostra piattaforma sui rischi e il benessere nel medio-lungo periodo. Pertanto, la formazione per noi è anche formazione sulle soft skills e sul benessere e salute dei dipendenti". Lo ha detto Marco Rizzati, Client Sales Manager di Carol, intervenendo alla V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni, un contesto esclusivo in cui incontrarsi, confrontarsi e formarsi, dialogando con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza