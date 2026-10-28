circle x black
Cerca nel sito
 

Leasing, Guzzetti (Assilea): "Settore sarà influenzato da intelligenza artificiale e capitale umano"

A Milano apre la nona edizione del Salone del Leasing

Paolo Guzzetti - (Adnkronos)
Paolo Guzzetti - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I macro trend del futuro che influenzeranno tutto il sistema economico e quindi anche il settore del leasing saranno quelli relativi all'intelligenza artificiale e al capitale umano". Ad affermarlo Paolo Guzzetti, presidente di Assilea, a margine di Lease 2026, il Salone del Leasing che apre oggi la sua nona edizione a Milano.

Il settore auto si conferma il principale segmento del mercato del leasing, con il 62,1%, ma, ha evidenziato Guzzetti, "dal dibattito del Lease 2026 sono emersi come temi principali quelli relativi all'housing sociale e alla transizione energetica". Il settore immobiliare infatti registra una crescita del 21,9%, con picchi significativi del 51,9% per quanto riguarda alberghi e centri ricreativi e del 45% per gli immobili ad uso ufficio.

"I primi dati del 2026 confermano che il leasing costituisce uno strumento formidabile di sviluppo al servizio del sistema economico del Paese ma anche del sistema sociale e produttivo", ha concluso il presidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza