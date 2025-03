Lega Navale Italiana celebra a Trieste il Vespucci

La Lega Navale Italiana ha celebrato l’arrivo del Vespucci a Trieste con attività culturali in sede e con le proprie barche in mare in occasione della Barcolana Special Edition. Una rappresentanza della LNI è salita oggi a bordo della nave scuola della Marina Militare in questa prima tappa del Tour Mediterraneo 2025. Nella giornata di ieri, la sala convegni della Lega Navale triestina ha ospitato l’inaugurazione della mostra itinerante “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo”, promossa dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con il Cantiere della Memoria. L’esposizione racconta con pannelli informativi, foto e filmati d’archivio la biografia e le imprese sportive e militari dell’ammiraglio Straulino (1914-2004), ufficiale di Marina, già comandante del Vespucci nel 1964-65, campione olimpico di vela e autentico marinaio fin dall’infanzia sull’isola di Lussino. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 16 marzo nella sede della LNI in Molo Fratelli Bandiera, 9, prima di approdare ad Ancona presso il Circolo Sottufficiali dal 22 marzo al 4 aprile.

L’evento inaugurale della mostra è stato aperto dai saluti del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Enrico Credendino, dell’onorevole Debora Serracchiani, del Presidente della Barcolana, Mitja Gialuz, in rappresentanza della città di Trieste è intervenuto l’Assessore alle Politiche sociali Massimo Tognolli e per la Regione Friuli-Venezia Giulia l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, che ha lanciato l’idea di realizzare una fiction su Straulino, esempio di valori positivi per le giovani generazioni.

Sono intervenuti nella tavola rotonda che ha aperto la mostra, moderati dal giornalista e direttore di SailBiz Alberto Morici, il Presidente della Lega Navale Italiana, Ammiraglio Donato Marzano, il Comandante di Nave Vespucci, Capitano di Vascello Giuseppe Lai, il giornalista della rivista Nautica e fondatore del Cantiere della Memoria Corrado Ricci e Carlo Romeo, giornalista, scrittore e direttore della rivista “Lega Navale”, che ha presentato il numero dedicato a Straulino e ai marinai di ieri e di oggi. Numerosi i soci e le autorità civili e militari che hanno partecipato all’evento. Ospiti speciali sono stati i giovani pazienti dell’Ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste accompagnati dagli operatori del Porto dei piccoli, associazione con cui la Lega Navale Italiana collabora a livello nazionale dallo scorso anno per avvicinare al mare e alla nautica bambini e ragazzi con fragilità: una ragazza, Caterina, ha donato un suo disegno del Vespucci al Comandante Lai, che è stato anche omaggiato di un quadro del pittore e socio della Lega Navale di Monfalcone, Fulvio Conte.

Le giovani seguite dal Porto dei piccoli hanno potuto visitare la “barca della legalità” Anassa accompagnate dagli studenti dell’Istituto Nautico “Leone Acciaiuoli” di Ortona, che hanno raccontato l’emozionante esperienza di navigazione da Ortona a Trieste per salutare la “nave più bella del mondo”. Il giovane equipaggio ha vissuto un’esperienza formativa unica a bordo di Anassa, un’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e affidata dallo Stato alla Lega Navale di Ortona per attività di pubblico interesse legate al mare. Si tratta di una delle 22 barche al momento operative nella campagna “Mare di Legalità” ed è stata dedicata dalla LNI alla memoria del giuslavorista Marco Biagi, assassinato dalle Nuove Brigate Rosse a Bologna 19 marzo 2002.

È stata consolidata in questi giorni anche la collaborazione della Lega Navale Italiana con la Marina Militare e con la Barcolana, soprattutto in vista dell’edizione 2025 della celebre regata nel Golfo di Trieste. La Lanterna, sede dal 1992 della LNI Trieste, sarà aperta con visite speciali in occasione della 57‭ª Barcolana e le barche della LNI sottratte al malaffare navigheranno all’insegna dei valori della legalità nell’ambito dell’ormai storica Regata Armatori della Lega Navale Italiana all’interno della kermesse di Barcolana.