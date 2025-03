LetExpo, Galiotto (Galiotto Consulting): "Sintesi importanza rapporto tra istituzioni e aziende"

“LetExpo è la sintesi di un percorso annuale che Alis fa con i suoi associati e con le istituzioni. È la sintesi in quattro giorni che dichiara l'importanza delle relazioni tra le persone e il rapporto tra le istituzioni e le aziende”. Con queste dichiarazioni,Alexandre Galiotto, general manager Galiotto Consulting, è intervenuto alla prima giornata di lavori di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, giunto alla quarta edizione, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.