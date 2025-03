LetExpo: Gatta (Futursat srl), ‘evento importante e che genera sviluppo’

“Un evento come questo è importantissimo perché mette in collegamento tante aziende di questa fiera che portano i contributi e, così facendo, si crea sviluppo”. Lo ha detto Fabio Gatta, amministratore delegato Futursat srl alla quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.