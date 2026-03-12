circle x black
LetExpo, Merlo (Asf): "Chiediamo al Governo ammortizzatori per sopravvivere"

12 marzo 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"In questo contesto geopolitico è tutto molto dinamico e dunque più complesso. I costi che ricadono su di noi in qualche modo dobbiamo cercare di recuperarli ridiscutendo i contratti per l'adeguamento sul costo del diesel. Inoltre penso ci sia molta speculazione. C'è da rivolgere un appello prima di tutto al nostro Governo che deve sicuramente attuare degli ammortizzatori che ci permettono non di guadagnare ma di sopravvivere. Nessuno fa nulla e chi paga è il cittadino", ha dichiarato Danilo Merlo, Ceo di Asf presente alla quinta edizione di LetExpo

