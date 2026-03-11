LetExpo, Morelli: "Il sistema della logistica sostiene famiglie e imprese"

"Queste manifestazioni sono momenti di confronto utilissimi perché ci permettono di toccare il polso delle aziende, di chi tutti i giorni è impegnato non solo dal punto di vista politico e geopolitico, ma anche indirettamente per la sicurezza nazionale". Con queste parole, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è intervenuto a LetExpo, la fiera, organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, punto di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale in corso a Verona fino al 13 marzo.