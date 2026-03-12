circle x black
Cerca nel sito
 

LetExpo, Noce (Tip): "Il noleggio è la soluzione più apprezzata in un contesto di difficoltà"

12 marzo 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Le soluzioni di noleggio sono sia cicliche che anticicliche. In fasi di incertezza come quella attuale c'è paura ad investire e la formula flessibile del noleggio permette l'utilizzo immediato dei beni con la possibilità di restituirli nel momento in cui non servono più. Un servizio apprezzato e gradito dai nostri clienti. Come tutti siamo preoccupati per quello che succede nel mondo, ma cerchiamo di essere il più possibile funzionali al sistema". Così Giorgio Noce, Country Manager Tip intervenuto alla quinta edizione di LetExpo in corso a Verona

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza