LetExpo, Solcia (Fleet220): "Contesto geopolitico può favorire la mobilità elettrica"

11 marzo 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Fleet 220 è presente a Verona perché si occupa di mobilità elettrica. Portiamo la nostra esperienza nella gestione di flotte aziendali auto e in quello di flotte logistiche che stanno elettrificando. Il contesto geopolitico che stiamo vivendo può favorire la mobilità elettrica, dunque diversa e non legata ai combustibili fossili ". A dirlo Carolina Solcia, Ceo di Fleet220, in occasione della quinta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

