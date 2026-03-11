circle x black
LetExpo, Tardino (Autorità Portuale): "Ponte sullo Stretto infrastruttura chiave per la rete europea dei trasporti"

11 marzo 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il ponte sullo Stretto, qualora venisse realizzato e ci auguriamo di sì, sarebbe un collegamento stabile tra la Sicilia e l'intera penisola e andrebbe a colmare un gap infrastrutturale che viene rilevato anche a livello europeo, perché il ponte sullo Stretto è previsto nella rete europea dei trasporti, la rete TEN-T e che al momento costituisce un collo di bottiglia". Annalisa Tardino, Commissario Straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ha rilasciato queste dichiarazioni all'Adnkronos durante la quinta edizione di LetExpo, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, in corso dal 10 al 13 marzo 2026.

