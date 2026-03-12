LetExpo, Tranchino (Watson, Farley & Williams): "Ripensare al diritto Europeo con l'esempio della Spagna"

"Come studio legale cerchiamo di supportare le aziende in tutto quello che sta accadendo: dalla revisione contrattuale alle tutele dei rimedi giurisdizionali in caso di inadempimento da parte delle controparti oltre a quello che può essere tutta l'assistenza legata alla compliance normativa. Abbiamo degli esempi molto virtuosi anche in Europa, come la Spagna ma ce ne sono anche altri negativi e il sistema del diritto europeo va ripensato con una regolamentazione conforme in tutti i paesi", ha dichiarato Eugenio Tranchino, Managing partner Italia dello studio Watson, Farley & Williams nel corso di LetExpo.