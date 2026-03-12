circle x black
LetExpo, Zanetti (Confitarma): "Ho chiesto a Crosetto supporto logistico della Marina Militare"

12 marzo 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"II trasporto marittimo è ancora oggi il più ecocompatibile alla luce di emissioni inquinanti pari solo al 2% per l'80% delle merci nel mondo che viaggia via mare. Oggi però la crisi internazionale ha un forte impatto. Oltre 3000 navi sono bloccate all'interno del Golfo Persico e non possono passare lo stretto di Hormuz. Altre 500 sarebbero dovute entrare e sonno all'esterno. Le rotte verso il Golfo Persico sono state cancellate e questo ha inevitabilmente un impatto negativo mondiale. La sicurezza e il benessere dei propri equipaggi è la priorità di ogni armatore. Ho scritto al Ministro della Difesa Maurizio Crosetto e per conoscenza Ministro dei Trasporti Matteo Salvini per sensibilizzare sull'opportunità di avere navi della Marina Italiana a rinforzo e per provare a far riprendere la catena logistica. Pensiamo sia importante far entrare le nostre istanze nelle considerazioni del governo", ha dichiarato Mario Zanetti, Presidente di Confitarma a margine di LetExpo

