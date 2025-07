Logistica, da Alis massimo apprezzamento per Reverse charge e Cigal

"Alis esprime profonda soddisfazione per l’approvazione definitiva del Decreto Fiscale e per la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei modelli di comunicazione che, dal 30 luglio, consentono alle imprese della logistica e del trasporto di applicare il meccanismo del reverse charge, potendo così scegliere, con il consenso dei propri fornitori, il versamento diretto dell’Iva allo Stato. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Governo e al Parlamento per aver ascoltato le istanze del settore attraverso un costante confronto e dialogo e per aver dato concreta attuazione ad una misura tanto attesa quanto strategica". Così il Vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina commenta l’entrata in vigore, a seguito dell’approvazione in via definitiva del Dl Fiscale, delle norme sul cosiddetto reverse charge nel settore del trasporto e della logistica.

“Nella stessa direzione di contrasto a fenomeni di elusione contributiva, - aggiunge il Vicepresidente di Alis - va anche il recente inserimento nel DL Infrastrutture del cosiddetto Cigal, il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nella logistica, che sarà operativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che, grazie alla raccolta e condivisione dei dati da parte di diversi enti, consentirà una più efficace verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica degli appaltatori”.

“Questi nuovi strumenti - conclude Marcello Di Caterina - rappresentano un importante passo in avanti, tanto per gli operatori del settore quanto per l’Amministrazione finanziaria, verso una maggiore trasparenza, legalità e competitività sul mercato nazionale e internazionale, rafforzando la lotta all’evasione, contribuendo a contrastare le frodi fiscali e sostenendo le tante imprese virtuose che operano nel nostro comparto. Alis continuerà a supportare con convinzione ogni iniziativa che valorizzi il ruolo centrale della logistica per lo sviluppo economico e sociale del Paese”.