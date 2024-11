Logistica, Gse Italia aderisce ad Alis

"Alis dà orgogliosamente il benvenuto a Gse Italia, parte di Gse Group, il player di riferimento nell’edilizia industriale e nella progettazione e costruzione 'chiavi in mano' di immobili d’impresa, offrendo soluzioni in ottica di efficientamento energetico e ottimizzazione dei costi, che garantiscono competitività nel rispetto di qualità e sicurezza. Siamo convinti che, con la ventennale esperienza in questo importantissimo mercato, Gse Italia permetterà alla nostra associazione di arricchire il proprio know-how non solo nello sviluppo del settore immobiliare, ma anche di apportare un grande valore aggiunto in termini di impegno, trasparenza, performance”. Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta così l’ingresso nel Consiglio direttivo di Gse Italia, che è parte del Gruppo Gse, lo specialista degli immobili commerciali.

Dalla definizione dell’edificio alla progettazione, costruzione e consegna finale, Gse offre soluzioni su misura per lo sviluppo di progetti immobiliari in Europa e in Cina. A livello globale Gse Group ha oltre 40 anni di esperienza, realizza oltre 50 progetti all’anno e, ad oggi, conta 15 sedi in Francia, 5 nel resto d’Europa (Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Romania) e 1 in Cina, con oltre 600 dipendenti. Numeri molto importanti anche nel nostro Paese, dove Gse Italia può contare su 2 sedi (a Milano e a Roma), 100 collaboratori e 2,1 milioni di metri quadrati costruiti. In Italia Gse è attiva su quattro business line: Logistica, Industria, Data center e Parcheggi multipiano. L’approccio è orientato a soddisfare le esigenze di sviluppatori immobiliari, investitori e utilizzatori finali, prestando grande attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2019, l’acquisizione da parte di Goldbeck consente a Gse di portare avanti ambiziosi piani di ricerca e sviluppo e fornire ai clienti in tutta Europa uno spettro ancora più ampio di servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto.

“Entrare in Alis è per noi una scelta precisa, nell’ottica di rafforzare il nostro posizionamento come importante player del settore immobiliare logistico e industriale - afferma Valentino Chiarparin, Country Manager di GSE Italia - Al tempo stesso, rispecchia il nostro modo di operare, improntato alla relazione, a intessere collaborazioni di scambio e confronto continuo con tutti gli operatori della filiera. Siamo fortemente convinti che le nostre competenze tecniche, il nostro know-how nel campo dell’edilizia sostenibile e la nostra capacità di supportare a tutto tondo i nostri interlocutori dal punto di vista della consulenza autorizzativa e normativa ci permettano di portare reale valore aggiunto alla rete dell’Associazione. Siamo certi che avremo modo di lavorare insieme ad Alis e agli altri associati per ispirare lo sviluppo e i cambiamenti necessari al nostro settore con l’obiettivo di supportare al meglio il sistema produttivo e infrastrutturale italiano”.