Logistica: indagine Contship su Intermodalità, IA e Digitalizzazione

Intermodalità, IA e Digitalizzazione, Resilienza e Supply Chain Disruptions: sono questi i temi caldi per il settore della logistica per il 2025. È quanto emerge dalla nuova indagine “Corridoi ed efficienza logistica dei territori”, realizzata da Contship in collaborazione con SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, giunta alla sua VII edizione. La Survey è stata presentata a Palazzo Lombardia, in occasione del primo Contship Logistics Forum. Alla presentazione dei risultati dell’indagine sono seguiti panel tematici per focalizzare l'attenzione sulle sfide e le opportunità che attendono il mondo della logistica nel prossimo futuro.

A presentare i dati emersi dalla ricerca Contship-SRM è stato Alessandro Panaro, Head Maritime & Energy SRM, che ha evidenziato la principale novità della settima edizione: un approfondimento che analizza ed esplicita il punto di vista degli operatori logistici. L’indagine ha coinvolto, oltre alle 400 aziende manifatturiere, anche 100 imprese logistiche localizzate nelle tre Regioni oggetto dell’indagine: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che rappresentano circa il 41% del PIL e il 50% dell’import export italiano confermandosi motori dell'export del nostro Paese. Nella Survey di quest’anno sono inoltre analizzati quattro temi di grande attualità (Hot Topics) che stanno caratterizzando il panorama logistico e non solo: Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione, Intermodalità e Sostenibilità, Ex Works e Supply Chain Disruptions. Infine, il documento presenta un case study sul distretto della Meccanica Strumentale di Milano e Monza.

La sessione dedicata ai focus tematici è stata introdotta da Contship, che ha presentato gli Hot Topics della Survey: Renato Dessì, Chief Transformation Information Officer, Cristiano Pieragnolo, Chief Commercial Officer e Nicola Paradiso, Business Development Director, hanno condiviso l’esperienza di Contship rispetto alle quattro aree-chiave, ponendo le basi per il successivo confronto tra i 20 panelist presenti. I partecipanti all’evento – istituzioni, operatori della supply chain, e stakeholder commerciali – alla luce dei dati emersi, sono stati stimolati a condividere spunti di riflessione utili a evidenziare il ruolo chiave del sistema logistico per la competitività del nostro sistema-Paese.

Matthieu Gasselin, CEO di Contship ha dichiarato: “In un contesto in continua evoluzione, la capacità di innovare, collaborare e adattarsi è fondamentale. Come Contship, crediamo che il vero valore della logistica non risieda solo nell’efficienza operativa, ma anche nella capacità di connettere mercati, persone e bisogni. Proprio per questo, il nostro obiettivo è rendere il Contship Logistics Forum un appuntamento ricorrente, un punto di riferimento per il settore, dove le migliori competenze possono incontrarsi, condividere visioni e costruire insieme, al fine di orientare le attività del forum mantenendolo in sintonia con le dinamiche del mercato.”

Per Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM, "la Survey Contship-SRM sui corridoi logistici rappresenta uno strumento di conoscenza originale che riesce a fondere, con un importante sforzo di analisi, tre anime del nostro sistema economico e a razionalizzarne i punti di vista: la logistica portuale, rappresentata da un’eccellenza come Contship; l’industria, le cui priorità emergono dalle imprese coinvolte nella Survey; e il mondo della ricerca economica, rappresentato da SRM. Si tratta di un’integrazione fondamentale per capire con profondità dove sono i nodi del nostro sistema e di cosa hanno realmente bisogno le nostre imprese”.