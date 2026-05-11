Logistica, Ntt Data entra in consiglio soci Alis e rafforza percorso di innovazione dell'associazione

"Alis ha il piacere di dare il benvenuto al team italiano di Ntt Data nel Consiglio dei Soci, un passo che rafforza ulteriormente il nostro network con una conoscenza approfondita dei diversi mercati e innovazioni e con competenze tecnologiche di primo piano a livello internazionale. Con questa nuova presenza continuiamo a consolidare il ruolo dell’Associazione come hub di riferimento nazionale ed internazionale per la trasformazione digitale applicata alla mobilità sostenibile e alla logistica integrata. Ntt Data porta, infatti, in Alis un patrimonio di conoscenze avanzate nei servizi It, nell’intelligenza artificiale, nella consulenza tecnologica e nelle soluzioni digitali innovative, contribuendo allo sviluppo di processi sempre più efficienti, sicuri e orientati al futuro dei trasporti e della supply chain". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Alis Guido Grimaldi.

“L’ingresso in Alis rappresenta per Ntt Data un’opportunità per avviare un confronto con gli altri soci e contribuire, con le nostre competenze nell’ambito della trasformazione digitale, all’evoluzione del settore della logistica e della mobilità. In questo percorso, portiamo anche l’esperienza di un Gruppo internazionale con radici giapponesi, che da sempre interpreta l’innovazione tecnologica come leva per generare valore non solo per il business, ma anche per la società e il benessere delle persone. Ci auguriamo che questa collaborazione possa favorire la creazione di sinergie e un dialogo costruttivo tra i diversi attori della filiera”, commenta Nicola Grillo, Head of Products di Ntt Data Italia.